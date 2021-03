Lidé plánují petici pro střelce z Vochova. Za majitele domu se postavil i starosta

Spekulovalo se o tom, že mohl majitel domu po lupiči vystřelit zezadu, když utíkal. Podle informací televize Nova měl ale střílet z bezprostřední blízkosti a zasáhnout muže do hrudníku, což by nutné obraně mohlo odpovídat.

Co přesně se ale mezi muži stalo, zatím není jasné. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout po výsledcích z balistické expertízy. Ta by mohla trvat i několik týdnů.

"S ohledem na to, že v současné době stále probíhají úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti, nebudeme se k případu podrobněji vyjadřovat," konstatovala policejní mluvčí Hana Kroftová.

V noci z úterý na středu se 56letému bývalému výpravčímu obrátil život vzhůru nohama, když na nezvaného hosta vytáhl svou legálně drženou zbraň. Zraněný muž ještě stihl z domu vyběhnout, pak ale padl na zem.

"Lékařka záchranné služby na místě u muže konstatovala zranění neslučitelná se životem," informovala mluvčí plzeňských záchranářů Mária Svobodová.

Zastřelený muž si domek možná vytipoval proto, že stojí na odlehlém místě z jedné strany obklopený železnicí, z druhé roklí. Majitel domu byl ve čtvrtek až do odpoledních hodin na policii, kde doplňoval svoji výpověď.

"Já si myslím, že by to pro něj mělo dopadnout dobře a já jako starosta i kolegové v zastupitelstvu mu vyjádříme určitě podporu," prozradil starosta obce Vochov Bohuslav Ebermann.

Obyvatelé Vochova připravují petici, ve které chtějí majiteli domu vyjádřit podporu. "Já bych to podepsala. Neměl tam co dělat na tom pozemku," myslí si jedna z místních.

Právní zástupce majitele domku se ve čtvrtek k případu odmítl vyjádřit.

