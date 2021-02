O další pacienty se nezvládneme postarat. Nemocnice hlásí stop stav

Některé nemocnice na Karlovarsku vyhlásily stop stav. Došla jim lůžka pro pacienty s covidem. O další by se prý už nedokázaly adekvátně postarat. Podle vedení špitálů je řešením převoz do jiných zdravotnických zařízení, jenže i těm už dochází kapacita.

Podle ministra zdravotnictví se situace sice zhoršuje, ale zatím prý není potřeba přesouvat pacienty do nemocnic za hranice, tedy především do Německa.

Sokolovská nemocnice musela zastavit příjem pacientů s covidem. Od začátku víkendu jich přijala přes 80 a pro další už nebylo místo. "Aktuálně máme k dnešnímu dni 72 pacientů s covidem, z toho 12 je v intenzivní péči, snažíme se o transport pacientů v rámci kraje," popsala ve středu mluvčí nemocnice Markéta Singerová.

Nemocnicím na Karlovarsku teď prý nezbývá nic jiného, než hrát s pacienty škatulata, hejbejte se. "Převezli jsme sedm pacientů mimo kraj, další tři na lůžka následné péče, ale už v průběhu dnešního dopoledne se ta lůžka začala zase plnit," povzdychl si mluvčí chebské nemocnice Vladislav Podracký.

V sousedním Ústeckém kraji zbývá šesti nemocnicím už jen přibližně 80 covidových lůžek, obsazenost překročila 80 procent. Kapacity na hraně jsou také na Plzeňsku, do dvou týdnů prý může nastat kolaps nemocnic. Vláda přitom dosud odmítala pacienty ze západu Čech přesouvat pár kilometrů za hranice do Německa. Podle premiéra Babiše ji o to nikdo nepožádal. "Tady stále někdo opakuje, že my nechceme. Není to pravda, já jsem připraven," tvrdí Andrej Babiš (ANO).

"V tuto chvíli to není potřeba. Kontaktovala jsem nemocnici Cheb, Sokolov i Karlovy Vary a nikdo žádný transport nepotřebuje," říká koordinátorka intenzivní péče Karlovarského kraje Dagmar Uhlíková.

"Potřebujeme tu pomoc, bylo by logické, kdyby se pacienti převezli z Chebu do Německa a ze Sokolova do Chebu nebo jiných regionů," oponuje místostarosta Chebu Jiří Černý.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) vláda požádá okolní státy o pomoc teprve ve chvíli, kdy bude obsazeno více než 90 procent lůžek. Už teď je ale Česko na 86 procentech.

"Při poklesu kapacity ARO a JIP pod 10 procent budeme uvažovat o aktivaci systému zahraniční pomoci. V některých regionech je kapacita nemocnic prakticky vyčerpána. Nemůžeme dodržovat obvyklé standardy péče a poskytovat péči všem, kteří by ji potřebovali," přiznal Blatný.

Premiér Andrej Babiš prý preventivně požádal o pomoc s lůžky Polsko a Maďarsko a obě země jsou podle něj ochotny pomoci.

Takhle o situaci ve "svém" kraji mluví karlovarský hejtman Petr Kulhánek: