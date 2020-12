O testování je ohromný zájem. Ministerstvo představí detaily! ŽIVĚ

O bezplatné testování je ohromný zájem, některá místa už hlásí, že mají plno. Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že by se s celou akcí mohlo začít už ve středu, původně se počítalo s pátkem. Na pondělní odpoledne svolalo ministerstvo zdravotnictví tiskovou konferenci, kde představí detaily.

Tisková konference k dobrovolnému testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů by měla začít v 17:00, na TN.cz ji budete moci sledovat ŽIVĚ.

Detaily k dobrovolnému testování představí hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová, člen Centrálního řídícího týmu COVID-19 Petr Šnajdárek, stomatolog iniciativy Lékaři pomáhají Česku Radek Mounajjed a předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

O dobrovolné testování je ohromný zájem. Vláda na pondělním jednání rozhoduje o tom, jestli se nespustí už od středy, původně se počítalo až s pátkem.

V současné chvíli ještě nefunguje jednotný rezervační systém, některé nemocnice mají vlastní portál pro rezervace, další využívají například web Reservatic. Hlavní hygienička už dříve oznámila, že má ministerstvo v plánu spustit vlastní rezervační systém.

Antigenní testování se provádí výtěrem z nosohltanu, výsledky by měli zájemci znát už do 30 minut od provedení testu. V pátek 4. prosince začalo testování pedagogických pracovníků, 18. prosince by pak mělo začít dobrovolné testování.

Na reportáž TV Nova o dobrovolném testování se můžete podívat zde: