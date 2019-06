O e-občanky je velký zájem! Díky nim vyřídíte hodně věcí z domova

Vyhledávání údajů v živnostenskému rejstříku, ověřování bodů v registru řidičů nebo upozornění na konec platnosti technické kontroly vozidla či průkazu totožnosti - to jsou nejoblíbenější služby, které portál občana nabízí. Díky němu lidé nemusí obíhat úřady, ale vše zařídí z pohodlí domova.

"Poslední rok přistoupilo do portálu občana, potažmo do portálu veřejné správy, téměř milion lidi – 930 tisíc občanů. Loni touto dobou 8.7. jsme začínali s 35 službami, dnes jich v podstatě portál občana nabízí vice než 100," řekl Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra. A bude jich víc.

Ještě letos by měl přibýt výpis z živnostenského rejstříku nebo z rejstříku trestů, od příštího roku pak i bankovní aplikace. "Jde o to, aby banky měly přístup do základních registrů, aby si mohli ověřovat totožnost svých klientů," řekl Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Nyní se testuje aplikace Oborové zdravotní pojišťovny, portál pacienta Moravskoslezského kraje nebo aplikace eAmbulance kraje Vysočina. "Aby státní správa komunikovala elektronicky mezi sebou, pokud stát má o občanovi nějakou informaci, tak aby ji po něm nevyžadoval znova," řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Zavádění digitálních služeb ve veřejné správě si podle ministerstva vnitra vyžádá příští rok téměř dvě miliardy korun.