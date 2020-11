O napečené cukroví je letos obří zájem, čas na objednání se krátí!

Pokud si plánujete objednat vánoční cukroví, tak je na to nejvyšší čas. Zhruba za dva týdny už může být pozdě. Pekaři o něj letos evidují enormní zájem. Lidé totiž mají doma hodně práce nejen s domácí výukou dětí a jiní zase chtějí zakoupením balíčku laskomin podpořit své oblíbené pekárny.

Že jsou Vánoce ještě daleko a na cukroví je dost času? V pekárnách už mají pěkně napilno, vyrábějí linecké, rohlíčky i perníčky.

Zájem je prý obrovský, k překvapení pekařů dokonce větší než loni. "Už těch zakázek je víc než já vážím. A já vážím hodně," směje se pekař Honza.

Ačkoli jindy by mnozí pekli doma, letos se objednávka cukroví stala jedním z bodů jejich vánočního seznamu. "Jezdím hlídat vnučky a nebyl by čas to všechno nakupovat, takže určitě budu objednávat," vysvětluje jedna z oslovených. Další chce podpořit nákupem cukroví svoji oblíbenou kavárnu.

"Dobrý den, volám kvůli vánočnímu cukroví, přijímáte ještě objednávky?" Kdo zaváhá, může mít také smůlu. Už za týden či dva by odpověď na takovou otázku mohla znít - nepřijímáme.

Lidé objednávají cukroví s chutí navzdory tomu, že cena šla zase o něco nahoru. Loni stálo kilo laskomin 400 až 600 korun, letos je to 450 až 650 korun.

Někteří prodejci jdou ale s cenou poměrně vysoko nad tento průměr. A nejen kvůli tomu, že je výroba cukroví pracná. Zdražily totiž některé suroviny - třeba med. Naopak například cenu ořechů a mandlí prý pandemie srazila.