Sázková kancelář nevyplácí ani po termínu, už to řeší celní úřad

Hráči, kteří své peníze vsadili na platformě sázkové kanceláře Maxitip, slíbené výhry stále nedostali. Komunikace ze strany vedení Maxitipu dle jejich slov vázne. V řadě případů také uplynula zákonem stanovená lhůta, do kdy musí sázková kancelář peníze vyplatit.

Jedním z hráčů, který stále čeká na vyplacení řádné výhry, je pan Michal. Podle vyjádření pro TN.cz na jeho hráčském kontě u Maxitipu "uvízlo" 50 tisíc korun. O jejich výběr má zažádáno od 1. 7. Zákonem stanovená maximální lhůta 60 dnů, do kdy je sázková kancelář povinná výhru vyplatit, tak už uplynula.

"Ani po těch 60 dnech to nevyplatili," vyjádřil se pan Michal. S šéfem Maxitipu dle svých slov hovořil naposledy před týdnem. Předseda představenstva sázkové kanceláře Karel Kabrna ho měl údajně ujistit, že nikdo z hráčů o peníze nepřijde. Tomu však pan Michal ani řada dalších hráčů nevěří.

Jeden z těch, kteří už měsíce čekají na peníze, na Maxitip podal stížnost k celnímu úřadu. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu, se pro TN.cz k vyšetřování osobně vyjádřil.

"Jedná se o velké množství hráčů, kterým výhry nebyly vyplaceny. V současné době jsou ukončeny tři kontroly celním úřadem a jedna kontrola stále probíhá. V jednom případě jsme již uložili sankci, která je pravomocná, ve dvou případech se vede správní trestání a v jednom případě máme celou řadu velice závažných zjištění. Evidujeme veškerá podání, která byla učiněna k nám, na ministerstvo financí nebo Českou obchodní inspekci, a těch je více než 200. Naší kontrolou jsme zjistili, že nevyplácení je více, a to v řádu tisíců i stovek korun," popsal Vachtl.

Jedinou pochvalu od hráčů Maxitip sklidil za to, že odstranil technické výpadky, které blokovaly hráčská konta. Zůstaly ovšem nevyplacené výhry, na které marně čekají. Kabrna je prý ujistil, že nikdo z klientů o peníze nepřijde. Podle informací TN.cz jde o opakovanou zprávu, kterou šéf Maxitipu rozesílá všem, kteří ho kvůli výhrám kontaktují.

"Někteří byli vyplacení, někteří opravdu čekají. Nyní již finišujeme jednání se silným partnerem. Ať tato jednání dopadnou jakkoli, žádný klient o své peníze nepřijde. Po výplatách je nyní na kontech méně peněz, než máme složeno v kaucích, které slouží právě jako jistota pro sázející, mimo jiné," vyjádřil se pro TN.cz Kabrna.

Pan Michal je vášnivým hráčem a zaregistrovaný je hned u několika sázkových kanceláří. S žádnou z nich však nemá takové problémy s vyplácením výher, jako je tomu u Maxitipu.

"U ostatních kanceláří mám výhru zpravidla do druhého dne. Proč to nefunguje u Maxitipu netuším. Celkově komunikace z jejich strany je zvláštní. Nikdo neodpovídá na e-maily, když napíšete na podporu, také nikdo neodpoví. Nevím, co tam vzniklo za problém," svěřil se TN.cz.