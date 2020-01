O novém ruském premiérovi je téměř jasno. Mišustina schválil parlament

Putinova strana Jednotné Rusko má ve Státní dumě většinu, proto se předpokládalo, že Mišustin projde volbou bez problémů. Strana se na jeho jménu dopředu dohodla, informovala agentura AP. Ruský prezident ho jako kandidáta ohlásil už ve středu večer.

Mišustin v parlamentu prohlásil, že se bude soustředit na sociální věci a zlepšení životní úrovně. "Prezident chce, aby kabinet nastartoval hospodářský růst a pomohl vytvořit nová pracovní místa. Zvýšení příjmů je vládní prioritou," uvedl.

53letý Mišustin byl posledních deset let šéfem ruské daňové správy a v zahraničí proto není příliš známý. Putin ho popisuje jako profesionála a manažera, který dobře rozumí ekonomice. Podle AP jde o "kariérního byrokrata bez politických cílů".

Mišustin by měl v čele ruské vlády nahradit Dmitrije Medveděva, který na funkci ve středu rezignoval. Stalo se tak krátce poté, co Putin přednesl svůj tradiční projev k národu, ve kterém ohlásil návrhy na změnu ústavy a uspořádání referenda o nich.

Podle Putina by mělo Rusko zůstat silnou prezidentskou republikou, zákonodárci by ale měli mít nově možnost jmenovat premiéra a ministry. Prezident i další čelní představitelé by podle něj měli být jen lidé, kteří v Rusku žijí alespoň 25 let a nikdy neměli jiné občanství.

Opozice a další kritici ruského prezidenta považují případné změny ústavy a rezignaci Medveděvovy vlády za jeho pokus, jak si udržet moc i po roce 2024, kdy mu končí volební období. Podle současné legislativy už Putin nebude moci na prezidenta znovu kandidovat.

Situaci komentoval v Televizních novinách odborník na Rusko Jan Šír: