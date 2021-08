O očkování dětí není zájem, školy ale nevědí, jak to bude s testováním

Školy si stěžují na malý zájem o očkování proti koronaviru mezi dětmi nad 12 let. Podle zdravotnických dat bude k prvnímu září naočkována asi jen pětina z nich. A školy tak budou muset testovat větší počet žáků, než doufaly. Jenže jak se bude testovat, zatím jasné není.

Očkování by podle některých ředitelů škol mohlo výrazně ulehčit návrat dětí do lavic. Někteří se toho sami chopili a dokonce domluvili konkrétní termíny. "Jsme informovali rodiče o možnosti očkování, čili zjednodušení nástupu do školy. Odezvu nemáme žádnou," zmínil ředitel ZŠ Pod Žvahovem v Praze Jan Horkel.

"Přihlásilo se kolem 40 nebo 50 žáků, což je necelých 20 procent," uvedl ředitel Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném Milan Dundr. Větší počet očkovaných dětí pro školy přitom znamená méně hygienických opatření.

"Budeme nejspíš moci vyučovat běžnou, prezenční výuku, nebudeme muset přecházet na online výuku. Budeme moci vyučovat bez roušek a podobně," vypočítává Dundr. "To, že očkované děti nemusí podstoupit testování, izolaci a podobné věci, je pro školu velkým bonusem," má jasno Horkel.

Nad tím, jak bude testování neočkovaných dětí vypadat, ale visí tři týdny před začátkem školního roku otazník. "V tuto chvíli víme, že všichni žáci projdou trojím testováním. Budeme více vědět o tom, co nás čeká po 1. září, 16. srpna po jednání vlády," říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

Podle ministerstva zdravotnictví se veřejná zakázka na další várku testů bude vypisovat až po tomto datu. "Tady hrozí, že školy budou v září ve velkém zmatku a nebudou vědět, zda mají testovat, na základě čeho testovat a zda jim ty testy budou vůbec poskytnuty," obává se Marek Výborný (SPOLU), poslanec KDU-ČSL.

Podle plánu budou muset školy testovat dál, pokud v prvních třech kolech vyjde více než 25 pozitivních na 100 000 provedených testů. "Pokud by to bylo masivní, tak potom by tam určitý problém se zabezpečením množství těch testů byl, protože víme, že zhruba měsíc trvá, než se provede výběrové řízení," varuje předseda Asociace ZŠ Luboš Zajíc.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) informovala, že na testování dětí ve školách po prvním září je zatím schváleno 236 milionů korun, stát podle ní využije evropské peníze. Velká část půjde na antigenní testování, 27 milionů bude na PCR testy - ty si ale školy musí samy objednat a následně zažádat o jejich proplacení.