O prázdninách už v ČR zemřeli tři vodáci. Experti řekli, kde je problém

Po stále se vracejících bouřkách by měly stoupat i hladiny českých řek a vodáci by se tak měli mít na pozoru. Během letních prázdnin už zemřeli nejméně tři. Na začátku týdne se převrátil raft s několika dětmi v Českém Šternberku. Při jejich záchraně se utopil instruktor, v nemocnici pak zemřela i mladá dívka. Podle záchranářů je to tím, že řeky splouvají nezkušení vodáci a přeceňují své schopnosti.

Sedm dospívajících ve věku od třinácti do devatenácti let sjíždělo řeku Sázavu. Osudným se jim stal jez v Českém Šternberku, který patří mezi nejnebezpečnější v Česku. Raft s několika dětmi měl minout šlajsnu a pod jezem se převrátil. Instruktor, který ho doprovázel, se sám vrhl do rozbouřeného jezu, aby se děti pokusil zachránit.

"Nesnažím se tonoucímu zběsile pomoct tím, že skočím do vody za ním. Spíš mu podám nebo hodím věci jako lano, větev nebo část bundy," radí mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Na českých řekách je okolo 130 nebezpečných jezů, které by začátečníci vůbec neměli splouvat. Další se v nebezpečné promění vždy, když je v řece více vody.

Patří mezi ně třeba i ten na Otavě ve Štěkni na Strakonicku. Jen za poslední dva týdny se tady topili vodáci už třikrát. Jedné ženě už se život zachránit nepodařilo.

Na vodu v letošním roce vyrazily desítky tisíc vodáků, někteří poprvé v životě. A právě u nich chybí podle záchranářů příprava na splouvání, kterou by měli zajišťovat provozovatelé půjčoven. "V půjčovnách určitá instruktáž je, ale myslím si, podle svých zkušeností, že co se týká sjíždění jezů, tak to tam hrozně chybí," domnívá se vodní záchranář Michal Kubík.

Vodáci by si měli hlídat stav vodní hladiny, od druhého povodňového stupně je splouvání zakázáno.