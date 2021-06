O šéfovi v převleku Ježíše řekl, že je chcípáček. Dostal za to padáka?

Spolu s Utajeným šéfem usedli diváci ve středu za volant kamionu. Václav Lorenc, zakladatel dopravní společnosti Lorenc Logistic, proniknul mezi své zaměstnance v převleku za hipíka. Svým zjevem připomínal šéf spíš Ježíše, než obávaného nadřízeného. Tak nebylo divu, že ho nikdo nepoznal. Na video z jeho proměny se můžete podívat zde.

Lorenc podnikání obětoval téměř všechno. Je velký workoholik a rozpálit doběla ho dokáže třeba to, že někdo nevhodně zachází s nářadím. Pod maskou klidného hipísáka tak musel hodně dusit vztek, aby nikdo nepoznal, že mu na nářadí záleží, protože ho vlastně pořizuje. "Proč ho válíte po zemi, to musí být hodně drahé věci," málem se prozradil Lorenc.

Vedoucímu dílny Michalovi to sice přišlo zvláštní, ale šéfa za tím nehledal. "Kluci jsou líní, aby to uklízeli," odpověděl klidně. A hipísácký týpek mu nepřišel nijak příjemný. "Je to takový chcípáček, který všude byl a všechno zná. Ředitel zeměkoule," řekl Michal na kameru. S tím ředitelem ovšem daleko od pravdy nebyl.

Jiným problémem, se kterým se Lorenc setkal, byl svérázný řidič kamionu Pavel. Lorenc se ale hned zkraje zarazil nad jeho oblečením. Na kšiltovce měl totiž kamioňák Pavel znak spojovaný s nacisty. "To není nic, co by do firmy patřilo. Bojím se, abych nedostal přes držku," komentoval jeho vzhled Lorenc. Celý incident sledujte zde.

Naštěstí ale nikdo nepřišel k úhoně a šéf práci v utajení bez prozrazení zvládl. Pozval si pak všechny chlapy, se kterými pracoval, k sobě do kanceláře. Tentokrát se image opravdu vydařila, protože ho nepoznal ani jeden z nich. Ale pro mnohé šéf neměl dobré zprávy.

Podal si například kamioňáka Pavla. "Jsou tam dvě věci, které se mi vůbec nelíbily," začal Lorenc. "Degradoval jste šoféra do pozice nějakého póvlu. A také se mi vůbec nelíbilo vaše ustrojení. Maskáčové kraťasy bych přežil, ale ta vaše nacistická čepice, to je opravdu za hranou. Už vás v tom nechci nikdy, ale opravdu nikdy, vidět," řekl důrazně šéf a z očí mu přitom sršely blesky, ze kterých i Pavel poznal, že je skutečně v maléru. Nakonec ho ale nevyhodil, a navíc dostal jako dárek kšiltovku s logem firmy.

Také vedoucího dílny si Lorenc podal. "Byly tam věci, které se mi nelíbily. Nebyl jsem šťastný, jak se to drahé nářadí válelo na zemi," začal. Ale pak dodal, že se z jejich setkání i poučil. "Udělal jsem všechny kroky, aby se vám otevřelo bistro, a vy jste se mohli důstojně najíst," zakončil šéf. Jaké další změny se ve firmě odehrály, prozradil šéf po natáčení ve videu zde.

Celé natáčení šéf zhodnotil jako velmi přínosné. "Přišel jsem na to, že tady mám hodně dobré lidi. A že je opravdu potřebuji. Spousta z nich je tu se mnou od začátku. Společně to děláme dobře, ale musel jsem udělat nějaké personální změny ve vedení skladu," dodal na závěr Lorenc.

