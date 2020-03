V domě pro seniory na Vysočině jsou nakažení všichni. Kdo se postará?

Jedna z klientek domova zemřela. Šlo o 77letou ženu. Dalších 19 seniorů je nakažených. Koronavirus má navíc i 10 tamních ošetřovatelů. Situace je kritická.

"My v tuhle chvíli sháníme dobrovolníky, potřebujeme mediky, zdravotní sestry. Lépe by bylo, kdyby to byl personál, který je vyškolený na práci v infekčním prostředí," říká Hana Hlaváčková, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod.

V tuto chvíli jsou služby v domově zabezpečené pouze v řádu několika desítek hodin. "Máme obsazené služby na dnešek, do zítra do rána a uvidíme, co bude potom dál," dodává. Armáda z kapacitních důvodů pomoc zatím odmítá. Ani převoz klientů do jiných zařízení se nejeví jako reálný. Jedná se totiž o seniory s těžkými demencemi, jejichž adaptace na nové prostředí je složitá.

Po dopoledním jednání s vládou je ale jasné, že kraj jako zřizovatel domova bude muset nový personál sehnat vlastními silami. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, uvažuje o oslovení dobrovolníků, případně hasičů.

Podle vedení se nákaza do domova dostala od některé z návštěv, a to na začátku března. V domově platí přísná hygienická opatření. Ošetřovatelé pracují v ochranných oblecích a do spaloven se denně odváží kontaminovaný materiál. Vše se neustále dezinfikuje.

Jedna z klientek domova je ve vážném stavu v havlíčkobrodské nemocnici. Zbylých 18 nakažených seniorů zůstává přímo v domově.