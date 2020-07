O tisíc korun víc než Češi! Slováci představili návrh minimální mzdy

Slovenská vláda představila zvýšení minimální mzdy, která by měla od příštího roku stoupnout na 620 euro. Návrh dnes předložil slovenský ministr práce Milan Krajniak.

Milan Krajniak dnes na tiskové konferenci oznámil, že má vláda v plánu zvýšit minimální mzdu o 40 euro. Slováci pobírající minimální mzdu by si tak od příštího roku přišli na 620 euro, což je zhruba 16 500 korun.

"V roce 2021 bude minimální mzda 620 eur. Stoupne tak o rovných 60 euro. Změna by se měla týkat 121 600 lidí, a bude to znamenat, že tito lidé si přilepší o 360 euro ročně. Považujeme to za velmi důležitou pomoc v této krizové době, kdy se lidé snaží zabezpečit své rodiny,“ vyjádřil se Milan Krajniak na tiskové konferenci.

V České republice je v současné době minimální mzda stanovena na 14 600 korun. Premiér Andrej Babiš se před nedávnem nechal slyšet, že má v plánu zvýšení minimální mzdy na 15 500 korun. Ve výsledku by to znamenalo, že Slováci by nás i tak předběhli o více než tisícovku

