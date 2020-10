O útlumu těžby uhlí se nerozhodlo, Zeleným se nelíbí Havlíčkův postup

Na termínu konce uhlí v Česku se měla komise původně dohodnout v úterý, mluvilo se o roce 2038 po vzoru Německa. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ale už v pondělí oznámil, že se tak nakonec nestane.

"Uhelná komise zítra o termínu konce uhlí v Česku nerozhodne. Na tom jsme s Karlem Havlíčkem dohodnuti. Komise dostane podklady, na základě kterých se bude o termínu hlasovat na jednom z dalších jednání. Nechceme rozhodovat pod časovým tlakem," uvedl Brabec na twitteru.

Právě za zbrklé jednání vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) kritizovala Strana zelených. "Scénáře odklonu od uhlí v tuto chvíli nejsou připravené a je nepřijatelné, aby o nich vláda rozhodovala narychlo a zneužívala nouzový stav pro další špatné rozhodnutí, ze kterého bude mít prospěch jen hrstka bohatých," prohlásila expertka Zelených na vztah změn klimatu a lidského zdraví Anna Kšírová.

Na úterním jednání uhelné komise se domluvilo, že datum vládě předloží po příští schůzce v polovině listopadu. Podle Havlíčka je ve hře rok 2038, anebo o pět let méně, tedy rok 2033, či více, a sice rok 2043. "Na tyto scénáře připravujeme zejména takzvané zdrojové vybavení energetických zdrojů. Musíme vědět, čím nahradíme řádově skoro 10 tisíc megawatt uhelných zdrojů, které utlumíme," řekl vicepremiér po jednání komise.

"Pochopitelně to něco bude stát. Dopočítáváme obnovitelné zdroje, jádro plyn a vše, co bude nahrazovat klasické uhelné zdroje. Není to úplně jednoduché, protože jsme na uhlí závislí skoro z poloviny," doplnil.

Jednotliv scne tlumu uhl dnes probrala uheln komise. Ti se upesuj a upravuj. Dal jednn v listopadu, doporuen a pak rozhodnuti do konce roku. pic.twitter.com/tjG8hEFjOU — Karel Havlek (@KarelHavlicek_) October 20, 2020

Jeho slova nezůstala bez opoziční odezvy. "Ministr Havlíček se plete, když označuje plyn za bezemisní zdroj. Zemní plyn je fosilní palivo a ke změně klimatu přispívá úplně stejně jako uhlí," upozornila Kšírová. Kvůli klimatické krizi je prý žádoucí odklon od uhlí provést co nejrychleji a souběžně s tím přejít na obnovitelné zdroje.

Konečné rozhodnutí o datu útlumu využívání uhlí v Česku bude na vládě. Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) by ho měl po obdržení doporučení uhelné komise stanovit do konce roku.