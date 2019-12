O víkendu se ochladí, na Nový rok ale může být i 9 °C!

V nížinách si na bílé Vánoce budeme muset minimálně zase rok počkat, na horách se ale situace se sněhem během svátků zlepší. V noci na středu by mělo být převážně oblačno. Během dne se mohou v polohách nad 800 metrů objevovat sněhové srážky. Teploty by se měly přes den držet kolem 4 až 8 °C, na horách v polohách nad 1000 metrů pak bude kolem nuly.

I během čtvrtka by mělo být podle Českého hydrometeorologického ústavu převážně oblačno až zataženo, místy se budou objevovat přeháňky nebo déšť. Teploty přes den vystoupají ke 2 až 6 °C, v polohách nad 400 metrů se už mohou objevovat srážky smíšené či sněhové. Meteorologové varují před možným náledím, které se může tvořit během noci a ráno.

Podobné počasí nás čeká i v pátek, kdy by se měly teploty držet kolem 1 až 5 °C, zejména v jihozápadní polovině Čech by se měl místy objevovat občasný déšť, v polohách nad 600 metrů by mělo většinou sněžit. Jinde by mělo pršet či sněžit jen ojediněle. Meteorologové opět upozorňují na možnost tvorby náledí.

V sobotu by mělo pršet jen ojediněle, v polohách nad 400 metrů pak mohou být srážky smíšené či sněhové. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat kolem -1 až 3 °C.

V noci na neděli můžou teploty klesat k -2 až -6 °C, přes den by pak mělo být kolem 1 až 5 °C. Během dne bude od západu přibývat oblačnost, místy se může objevit slabý déšť.

Od pondělí do středy by pak podle týdenní předpovědi ČHMÚ mělo být zpočátku oblačno, místy se bude objevovat déšť, postupně by se ale mělo vyjasňovat. Teploty by se měly v noci pohybovat kolem 6 až 1 °C, přes den by pak mohlo být kolem 4 až 9 °C.