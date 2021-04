O víkendu se vrátí jarní teploty, potom se zase prudce ochladí. PŘEDPOVĚĎ

Chumelenice a teploty kolem nuly. Na to jsme si v těchto dnech museli po dvou slunných týdnech zvyknout. O víkendu se ale do Česka vrátí jaro.

Čtvrtek bude ještě chladnější, na většině území čekejte sněžení nebo sněhové přeháňky. Odpoledne a večer by mělo obojí přestat. Bude zataženo až oblačno. Teploty přes den mezi 3 až 7 stupni, v noci klesnou k -3 stupňům. "Po zadní straně brázdy nízkého tlaku vzduchu k nám bude ve čtvrtek pokračovat příliv studeného vzduchu od severozápadu," uvedli meteorologové. Na horách se místy mohou tvořit sněhové jazyky, v noci ojediněle náledí.

V pátek už začnou teploty růst. Přes den se budou pohybovat mezi 10 až 14 stupni. V nočních hodinách mezi -1 až -5 stupni. Bude polojasno až oblačno.

"V pátek bude přes střední Evropu postupovat k jihovýchodu tlaková výše a po její zadní straně k nám začne proudit teplejší vzduch od jihozápadu," vysvětlil ČHMÚ.

Sobota přinese denní teploty 14 až 18 stupňů, bude polojasno a během dne na severozápadě až oblačno. Místy se mohou vyskytnout přeháňky. V noci se ochladí na 3 až -1 stupeň. V plné síle se jaro vrátí v neděli. Teploty se vyšplhají až na 21 stupňů. Bude polojasno a ojediněle čekejte přeháňky. A v noci už nebude pod nulou, ale mezi 7 a 3 stupni.

Příjemné počasí vydrží ještě v pondělí, kdy meteorologové očekávají denní teploty od 16 do 21 stupňů. Bude polojasno, v Čechách může místy pršet.

V dalších dnech se vrátí aprílové počasí. "V první polovině příštího týdne bude postupovat přes střední Evropu k východu tlaková níže a s ní spojená zvlněná studená fronta. Koncem období se do střední Evropy začne od západu rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu," řekli meteorologové. Od úterý se očekává vydatnější déšť, který bude přecházet i do sněžení. Teploty spadnou na 2 až 7 stupňů, v noci k -1 stupni. Příští čtvrtek by mělo srážek i oblačnosti ubývat.

Podívejte se na předpověď počasí na následující dny: