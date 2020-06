O vlas unikla agresorovi s nožem. Teď se žena přihlásila policistům!

"Díky medializaci případu se nám ozvala žena, kterou si útočník vytipoval. Poznala se na zveřejněných kamerových záznamech a zavolala na linku 158," popsala na dotaz TN.cz ve středu dopoledne policejní mluvčí Hana Křížová.

Ač si vyšetřovatelé od svědkyně, která útoku unikla nejspíš jen díky tomu, že na ni poblíž čekala skupinka známých, hodně slibovali, nakonec jim nepomohla.

"Žena vypověděla, že útočníka vůbec neviděla, nevšimla si ho," vysvětlila Křížová. Pátrání po neznámém agresorovi tak i nadále pokračuje.

Muž, který na trojici žen zaútočil v neděli 7. června, je vysoký asi 170 centimetrů, ve věku od 30 do 40 let. Na sobě měl tmavě modré riflové kalhoty, černou bundu do pasu, kšiltovku značky Nike a přes obličej bílou roušku. Výrazným poznávacím znamením je, že agresor kulhá na pravou nohu.

Policisté zároveň varovali, aby se lidé nepokoušeli neznámého násilníka zadržet vlastními silami.

