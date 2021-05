Obamovi v slzách: Rakovina je připravila o nejvěrnějšího parťáka

Rodina amerického exprezidenta Baracka Obamy prožívá smutné období. Zemřel jejich milovaný pes Bo, který jim dělal společnost i v Bílém domě. Někdejší nejmocnější muž planety to oznámil na sociálních sítích.

Během prezidentování to byl jeden z jeho nejvěrnějších společníků. Bývalý šéf Bílého domu Barack Obama přišel o milovaného pejska jménem Bo.

"Naše rodina dnes ztratila pravého přítele a věrného společníka. Po více než desetiletí byl Bo součástí našich životů. Rád nás viděl, když se nám dařilo a i tehdy, kdy to bylo horší. Nevadilo mu, když jsme se přesunuli do Bílého domu, v létě miloval skákání do bazénu, měl rád děti, žil pro zbytky od večeře a měl skvělý účes. Bude nám strašně chybět," napsal Obama na instagramu.

Bo, plemenem portugalský vodní pes, zemřel na rakovinu. Slzám se nepochybně neubránila ani Michelle Obamová. "Tohle odpoledne pro nás bylo nesmírně těžké. Rozloučili jsme se s naším nejlepším kamarádem, naším psem Boem," uvedla Obamová s tím, že pejska v roce 2008 slíbili s manželem dcerám Sashe a Malie jako odměnu za vyhrané volby.

"Bo jim měl dělat společnost. Netušili jsme, kolik toho pro nás bude nakonec znamenat," doplnila někdejší první dáma.

Psa Obamovým daroval zesnulý senátor Edward Kennedy, který pochází ze slavné dynastie Kennedyů, po Obamově prvním vítězství v prezidentských volbách. V roce 2013 si k němu pořídili ještě fenku Sunny.

Obama se stal prezidentem v roce 2008 a křeslo v Bílém domě o čtyři roky později obhájil. Tehdy byl jeho soupeřem republikán Mitt Romney. V roce 2017 ho v úřadu vystřídal Donald Trump, který porazil Hillary Clintonovou.

Obama nebyl jen prezidentem, ale i šikovným sportovcem. Nedávno předvedl, že basketbal stále umí: