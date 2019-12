Obavy v Británii: Přijde k volbám vůbec dost lidí?

Na výsledku voleb ve Velké Británii se možná podepíše advent a blížící se svátky. Tamní média spekulují o tom, že by kvůli tomu mohla být účast poměrně nízká.

Na jedné straně vánoční výzdoba, na druhé volební letáčky. I přes sváteční náladu zní v londýnských ulicích nejčastěji slova: Brexit, zdravotní péče nebo bezpečnost... Zraky celé Velké Británie se upírají hlavně na Uxbridge, městskou část na západě Londýna, za kterou kandiduje premiér Boris Johnson. Pokud tady premiér neobhájí svůj mandát, bude vůbec prvním premiérem, který ztratí své poslanecké křeslo.

Podle předvolebních průzkumů to ale nehrozí, mohl by získat více než padesát procent a místo ve sněmovně si udržet. Obyvatelé Uxbridge přitom o jeho vítězství přesvědčení nejsou. "Je to náš místní poslanec. Potkala jsem ho, je milý, ale nevím, jestli chci, aby byl znovu premiérem," svěřila se v anketě jedna z obyvatelek.

"Nezajímá se o naše zdravotnictví. Ale já ano. Myslím, že hlasování pro konzervativce by bylo posledním hřebíkem do rakve naší zdravotnické péče. A to já nechci riskovat," doplňuje další Britka, která Johnsonovi svůj hlas nedá. "Líbí se mi některé jeho zásady, ale zatím jsem se nerozhodla," dává politikovi šanci přesvědčit ji další z voliček.

Velkou roli bude hrát u voleb účast. Zatímco někteří místní kupují vánoční stromečky, druzí se snaží přimět ostatní přijít k urnám. "Nereprezentujeme žádnou politickou stranu. Jsme tu, abychom zvýšili volební účast. Reprezentujeme mladé lidi a věříme, že pokud budou mladí volit, můžou změnit svět," vysvětluje Eddie Blake, člen organizace Youth Can.

Předběžné odhady mluví o šedesátiprocentní volební účasti, což je na britské poměry spíš nižší číslo. Menší účast se očekává nejen kvůli blížícím se svátkům, ale také proto, že se brzy stmívá a panuje tu typické ostrovní počasí.

Britové jdou k volbám v prosinci po necelých sto letech. Kolik Britů nakonec vymění vánoční přípravy za cestu k volebním urnám, se dozvíme už zítra. Volební místnosti se otevřou v sedm hodin ráno místního času.