Obavy z růstu čísel. Další epidemická vlna přijde dřív než loni, řekl Prymula

Současný vývoj epidemické situace v Česku nevypadá příznivě. "Když se podíváme na ta čísla, která tady v posledních dnech rostou, vidíme, že nárůst je rychlý. To by znamenalo, že další vlna bude přicházet ještě dříve, než tomu bylo v minulém roce," konstatoval epidemiolog Roman Prymula ve vysílání Televizních novin.

K možnosti opětovného lockdownu se nevyjádřil, se zpřísňováním opatření bychom ale podle něj měli počítat. "Nějaká opatření určitě dělat musíme," řekl.

"Zásadní je proočkovat maximum populace. Je vidět v řadě zemí světa, že v proočkovaných kohortách se to onemocnění nešíří. U nás se šíří dominantně v populaci mladých lidí do 30 let. Ta proočkovat je tady bohužel velmi nízká a ten odpor je poměrně vysoký," uvedl epidemiolog.

Virus se podle něj bude šířit dál, dokud tu stále bude prostředí lidí, kteří mohou onemocnět. "A to se teď bude dít. To znamená, že většina těch, kteří nejsou očkováni, bude ve větším riziku, že se nakazí. Kontaktů mezi mladou generací jsou podstatně více než u generací starší," dodal.

Třetí dávka vakcíny

Ani současný očkovací program nás ale nemusí ochránit před dalšími vlnami epidemie koronaviru. Zejména v souvislosti s novými variantami (v současnost především varianta delta) se hovoří o nutnosti aplikace třetí dávky.

"Myslím si, že bychom měli počkat na výsledky populačního experimentu ve Velké Británii, abychom viděli, jestli je nutné přeočkovávat a v jakém odstupu," řekl Prymula.

"Osobně si myslím, že přeočkování v této fázi bude nutné, nebude to ale po šesti, devíti měsících, ale spíše po jednom roce. To znamená, že u nás to bude příští rok. To, že potřebujeme vyšší hladiny protilátek, je zřejmé, protože pak ta účinnost vakcíny, i proti mutacím, je vyšší," dodal.

