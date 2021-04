Obce a kraje chtějí příspěvky na testy. Ať je platí ze svého, vzkazuje Babiš

Od dubna mohou firmy a podnikatelé žádat o příspěvek na antigenní testy. Nárok mají na 60 korun za jeden test čtyřikrát do měsíce na jednoho zaměstnance. Povinnost testování platí i pro zaměstnance krajů a obcí. Jenže ani obce, ani kraje na podporu od státu nárok nemají. A to se jim nelíbí.

Firmy a osoby samostatně výdělečně činné už mohou žádat o příspěvek na antigenní testy. Hradit jim je budou pojišťovny. Obce a kraje ale mají smůlu.

"Jako člen Ústředního krizového štábu za Svaz měst a obcí jsem požádal, aby vláda projednala i příspěvek pro veřejného zaměstnavatele ve stejné výši," sdělil Vlastimil Picek.

"Podpořili jsme požadavek Svazu měst a obcí, u kterých si myslím, že u některých to může být problém, pokud by ta situace trvala dlouho," sdělil předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS).

Vláda jim ale vstříc nevyšla. "Bohužel jsme dostali dopis od pana ministra zdravotnictví, kde toto zamítá vláda s tím, že primárně podporuje privátní sektor," sdělil Picek.

Městská kasa v Brandýsu nad Labem - Staré Boleslavi přijde za měsíc o více než 120 tisíc korun. Pokud budou testy častější než jednou týdně, bude to ještě víc.

"Je smutné, že nekompenzují 60 korun za testování tak jako v soukromém sektoru. Takto by se stát k samosprávám, které jsou jeho základním kamenem, chovat neměl," upozornil šéf Svazu měst a obcí ČR František Lukl (STAN).

Premiér ale tvrdí, že samosprávy už prý obdržely velkou finanční injekci. "Dostaly obrovské miliardy za minulý rok. Státní správa si to taky platí, takže u samospráv bylo rozhodnuto, že to bude stejné. Mají to brát ze svého rozpočtu," prohlásil Andrej Babiš (ANO).

Úřadům by prý pomohlo, kdyby věděly, na jak dlouho se s antigenním testováním počítá. Kdyby se interval mezi testy zkrátil, kasy by to ještě více pocítily.

Od příštího týdne budou muset testovat i neziskové organizace, nejmenší firmy a živnostníci. Stát s nimi přitom v seznamu těch, kteří mají nárok na příspěvek na testování, také nepočítal. Na poslední chvíli ale na seznam těch, kterým bude testy proplácet, přibyly i obecně prospěšné společnosti, spolky, nadace či ústavy.