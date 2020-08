Obce jsou kvůli koronakrizi bez peněz! Šetří na opravách i spolcích

Kvůli koronavirové krizi přišly kraje o část svých daňových příjmů. Jejich rozpočty tak zchudly až o 20 procent. Momentálně proto šetří, kde se dá, a to i na dotačních programech. Například Ústecký kraj rozdělí na obnovu venkova jen lehce přes 16 milionů korun, tedy asi o polovinu méně než loni. Řada malých obcí tak kvůli tomu musí své investice odložit, nebo je financovat ze svého.

Pro některé kraje to znamená ztráty až v miliardách korun. Podepsalo se to i na přerozdělování dotací pro obnovu venkova. Jde přitom o peníze na obnovu chodníků či veřejného osvětlení.



"Původně jsme pro letošní rok počítali s rozdělením celkem 30 milionů korun, ale díky koronaviru a úsporám bude nakonec rozdělena téměř polovička, to znamená 16,2 milionů korun," objasnil mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje Martin Volf.



O peníze tak přišli například v Dolních Habarticích. V jedné z ulic chce obec postavit nový chodník. Dotace ale na něj nedostala, a tak ho bude muset zaplatit ze svého rozpočtu.



"Omezili jsme dotace pro spolek, který dělá motokros, i dotace pro spolek, který nám tady jezdí na koních a má i dětské mužstvo, všechno," vyložil starosta Dolních Habartic Petr Petrovický (NK).



Podobná situace je i v obci Tlučeň na Litoměřicku. Plány na stavbu nové silnice padly, peníze vystačí maximálně na opravu těch nejhorších úseků.



"Já už jsem si musel vysypat tatru asfaltového recyklátu, abych se vůbec dostal k baráku osobákem," popsal nezáviděníhodnou situaci muž z Tlučeně. "Je to škoda, byla by ta vesnice mnohem krásnější a nám by se tu líp žilo," zaznělo také z řad obyvatel obce.



Stejná situace nastala i v Jihomoravském kraji, kde byly dotace na obnovu venkova sníženy z 58 milionů korun na 31 milionů, či v Pardubickém kraji, odkud do obcí pošlou místo 70 milionů korun jen 33 milionů. Další kraje budou úspory hledat jinde.



"Ve Středočeském kraji očekáváme propad daňových příjmů 1,2 miliardy, což představuje zhruba 12 procent našeho rozpočtu," odhadl náměstek pro finance Středočeského kraje Gabriel Kovács.



"Královéhradecký kraj očekává, že do konce roku přijde o téměř půl miliardy korun z daňových příjmů," prohlásil mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann. Ani Středočeský, ani Královéhradecký kraj peníze na obnovu venkova krátit nebudou.