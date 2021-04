Obce po vládě požadují jiné testy pro děti. Jsou šetrnější než výtěry z nosu

V pondělí byli žáci poprvé vystaveni povinnému testování na covid, ve čtvrtek je to čeká znovu. Svaz měst a obcí teď ale po ministerstvu zdravotnictví chce, aby co nejdříve pojišťovny proplácely kromě antigenních i PCR testy ze slin, které jsou pro děti šetrnější.

"Je možné s nimi testovat jednou týdně a jsou mnohem průkaznější," říká primátorka Jihlavy Karolína Koubová (za STAN). Třeba v Praze bylo při pondělním testování zachyceno pouhých 15 pozitivních školáků ze skoro 36 tisíc testovaných, což je zhruba desetkrát menší záchyt než při běžném antigenním testování populace.

Podle expertů jsou do škol dodané antigenní sady málo citlivé. PCR testy ze slin jsou prý přesnější a šetrnější. Pro jsou i ředitelé škol. "Jsem určitě pro plivací testy, protože si děti nemusí nic strkat do nosu," souhlasí ředitel jihlavské základní školy Vladimír Nekvinda. Testy ze slin vítají i rodiče.

PCR testy ze slin teď už začali testovat třeba v mateřských školách na Praze 9. Platí to ze svého. "Nevěříme tomu, že testování formou antigenů je přesné. Kdyby bylo v plném režimu, tak to bude stát zhruba kolem 5 milionů korun," prozradil starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Třeba pro Jihlavu by znamenalo dát ze svého 800 tisíc týdně a na to město nemá. "Budeme za svaz prosazovat, aby testy ze slin byly hrazeny pojišťovnou," říká Koubová.

Přitom Jihlava má nabídku PCR testů ze slin, které by vyšly dokonce levněji než ty antigenní. "Dvakrát týdně 100 korun je pořád víc než jednou týdne 165 korun, takže si myslím, že by to neměl být problém pro tu pojišťovnu," domnívá se primátorka.

"My to zatím probíráme se všemi zúčastněnými. To není o tom, jestli bychom chtěli, nebo nechtěli. Jednoznačná odpověď je, že ano. Jestli to bude do prázdnin, uvidíme," vyjádřil se ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). K výzvě se připojily už desítky měst.

