Obce se bojí zrušení superhrubé mzdy. Přijdou o miliardy korun

Vláda trvá na zrušení superhrubé mzdy. Lidem by přineslo peníze navíc. Premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) tento týden čeká jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Sdružení místních samospráv (SMS ČR) před propadem příjmů obcí.

Zrušení superhrubé mzdy se řeší už několik let. Kdo bere 30 tisíc korun hrubého, polepšil by si o přibližně 1500 korun. Babišova vláda chce společně s tím snížit nízko a středněpříjmovým skupinám daně na 15 procent. To se nelíbí lidem z vedení obcí, měst a krajů.

Podle Sdružení místních samospráv (SMS ČR) jim způsobí zrušení superhrubé mzdy velkou díru v příjmech. Ministryně financí Schillerová očekává, že ve státním rozpočtu kvůli tomu bude chybět 70 miliard korun. Původně mluvila o 90 miliardách, část výpadku se má ale vrátit, až Češi začnou více utrácet.

"Předpokládali jsme, že ministryně se jako osoba zodpovědná za stav veřejných financí bude snažit alespoň částečně tento výpadek veřejným rozpočtům nahradit. Ale nestalo se tak. Přitom podle analýzy SMS ČR tento krok připraví obce o 13 až 20 miliard ročně, kraje pak o 7 až 10 miliard," uvedl předseda sdružení Stanislav Polčák.

"Takovýto zásah do příjmů samospráv v naší zemi nemá za celou dobu platnosti zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) obdoby a znamená trvalý a přímý zásah do rozpočtů obcí, měst a krajů, a to v podobě bezprecedentního poklesu deset procent,“ dodal roztrpčeně.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v úterý po jednání se Zemanem uvedl, že zrušení superhrubé mzdy je potřeba vnímat v kontextu celkového státního rozpočtu na příští rok. Za prezidentem proto tento týden jde i ministryně financí Alena Schillerová, doprovodí ji i předseda vlády Babiš.

K debatě vyzvalo Schillerovou i SMS ČR, po obcích zase požaduje podepsání petici proti dopadům zrušení superhrubé mzdy na samosprávy. Šéfka státní kasy na výzvu zatím nereagovala.