Obchodní dům na Floridě se po explozi zřítil! Mnoho zraněných

Výbuch otřásl nákupním centrem kolem poledne místního času. Záběry, kolující po sociálních sítích, ukazují několik jednotek hasičů před částečně zřícenou budovou. Část, kde byly obchody, je zřejmě zcela zničení.

Exploze zasáhla také fitness centrum, které stojí vedle, vysklila v něm tabulky z oken. Trosky jsou rozházeny po celém okolí a lidé, kteří bydlí i kilometry daleko, uvedli, že se třásly domy. Informuje o tom portál CNN.

Policisté uzavřeli nejbližší okolí a na twitteru vyzvali, aby se mu obyvatelé vyhýbali. "Oblast je uzavřena, dokud hasiči neurčí, že je bezpečné se do ní vrátit. Prosím, nechoďte do této oblasti, pokud je to možné," napsala policie.

Podle hasičů v obchodním domě zřejmě vybuchl plyn, přestože neznámý muž na jednom videu, sdíleném na twitteru, tvrdí, že šlo o explozi bomby. Zatím není jasné, kolik přesně je zraněných a zda při neštěstí někdo přišel o život.