Obchodní řetězce se zbavují plastů! Zelenina se bude balit jinak

Obchodní řetězce se zbavují plastů, které se používají jako obal zeleniny nebo jiných výrobků. Kaufland už nebude salátové okurky balit do fólie a plastové misky nahradí papírovými. Podle směrnice EU se musí omezit plastové výrobky do roku 2021.

V prodejnách Kaufland už nenajdete salátové okurky obalené plastovou fólií. U síťky na citrony nahradila společnost plastový pásek papírovým, stejně jako u misky, ve které se prodává zelenina na polévku. Dohromady se tím podle Kauflandu ušetří 105 tun plastu ročně.

"Při distribuci čerstvého zboží v úseku ovoce a zeleniny využíváme také vratné přepravky místo jednorázových obalů. Zákazníkům nově nabízíme i opakovatelné textilní, tzv. nEKOnečné sáčky, do kterých mohou nakupovat ovoce a zeleninu," uvedla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Kaufland chce také do konce roku z prodeje vyřadit jednorázové plastové nádobí a vatové tyčinky. To budou brzy muset udělat všichni prodejci. Podle směrnice Evropské unie mají být zakázány všechny plastové výrobky na jedno použití - včetně brček nebo tyček na nafukování balonků.

Do roku 2025 by se podle směrnice měly plastové lahve vyrábět alespoň s 25% použitím recyklovaného plastu, do roku 2030 s 30%. Během deseti let by mělo být v EU recyklováno devět desetin plastových lahví.