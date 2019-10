Obchodníci často porušují pravidla reklamace. Na tohle si dejte pozor!

Vyřizování reklamace je samo o sobě většině lidí nepříjemné, obchody však nezřídka dokáží zákazníkům tento proces ještě více zkomplikovat. Měli byste být proto pozorní a vědět, co si nemusíte od obchodníka nechat líbit.

Vyznat se v právních předpisech není snadné a někteří obchodníci toho zjevně využívají. Při přijímání a vyřizování reklamací se dopouštějí mnoha chyb a nešvarů, které zákazník mnohdy vůbec neodhalí. Spotřebitelská organizace dTest proto radí, na co si dát pozor.

Uplatnění reklamace

Prodejce má povinnost přijmout zboží k reklamaci a nemůže ho odmítnout ani v případě, když se domnívá, že reklamace není oprávněná. Dokonce ani u zašpiněného nebo opotřebeného zboží reklamaci nemůže odmítnout. Občas prodejce vyžaduje příslušenství, které se závadou vůbec nesouvisí. Na to ale nemá právo. Například pokud reklamujete nabíječku, nemusíte odevzdat i mobil.

Vždycky musíte dostat reklamační protokol. Trvejte zejména na tom, aby v něm bylo uvedené přesné datum zahájení řízení a způsob vyřízení reklamace. V protokolu by měl být také popis stavu zboží - to je důležité pro případ, že by se vrátilo poškozené.

Pokud máte sjednané pojištění poškození nebo krádeže věci, měli byste si dát pozor na to, aby obchodník jednoduše nenahlásil pojistnou událost pojišťovně. Máte právo na reklamaci v záruční době, takže není třeba využívat pojistného plnění.

Reklamační lhůta

Vaši reklamaci musí prodejce vyřídit do 30 dnů od jejího uplatnění. V rámci této lhůty musí vadu posoudit, zboží opravit a o vyřízení reklamace vás informovat. Není možné, aby vám například zavolal z neznámého čísla, nedovolal se a považoval to za vyřízené.

Reklamační lhůtu lze prodloužit, obchodník k tomu ale potřebuje váš souhlas. Za dohodu nelze považovat ani to, že má rovnou v protokolu předtištěno, že reklamace bude trvat 60 dní. Prodejci mají občas ve zvyku tvrdit, že lhůta běží až od chvíle, kdy se zboží dostane na reklamační oddělení. Tak to však není - lhůta plyne od chvíle uplatnění reklamace.

Vyřizování reklamace

Prodejce se musí zabývat vždy pouze tou vadou, kvůli které jste zboží reklamovali. Pokud například reklamujete mobil kvůli nefunkčnímu softwaru, nemůže vás obchodník odbýt kvůli prasklému displeji. Bez vašeho výslovného přání nesmí provést mimozáruční opravu, a to ani bezplatnou. V budoucnu by se tak mohl vyhýbat vrácení peněz, pokud byste stejnou vadu reklamovali už poněkolikáté.

Běžnou praxí bývá, že se obchodníci snaží mermomocí vyhnout vrácení peněz. Pokud vám nabídne výměnu zboží za jiné ve stejné hodnotě, protože to reklamované už neprodává, nemusíte na to přistoupit. To samé platí pro poukázku na další nákup místo vrácení peněz.

Náklady za reklamaci

V žádném případě po vás prodejce nemůže chtít proplacení reklamace, a to ani tehdy, kdy byla neoprávněná. Nemůže se stát ani to, že vám pošle reklamované zboží na dobírku.