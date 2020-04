Obchody jsou otevřené, zákazníky ale nelákají. Nákupy jsou příliš složité

Od pondělí jsou otevřené obchody s oblečením do 2500 m2, které nejsou součástí nákupních center nad 5 tisíc metrů. Zákazníci si ale zboží nemůžou vyzkoušet. Mnohým to nevyhovuje a stěžují si i někteří prodejci.

Zatímco ještě včera jsme si v některých obchodech mohli oblečení v kabince vyzkoušet, ode dneška už tuto možnost nemáme. "Původně ty zkušební kabinky byly zprovozněné a my jsme je velmi často dezinfikovali. Teď došlo to nařízení, že mají být zavřené, tak jsme je zavřeli," vysvětlil Václav Koukolíček, tiskový mluvčí společnosti Tesco.

Velikost tak zákazníci musí buď risknout a doufat, že oblečení padne, anebo nakoupit zboží víc - v různých velikostech. "Je to komplikace, museli jsme teď koupit dvoje trika, doma jsme je vyzkoušeli, jestli sedí, a zjistili jsme, že nesedí," popisuje složitosti nakupování s přísnými omezeními jedna ze zákaznic.

"V případě, že velikost nesedí, mohou zákazníci zboží vrátit na reklamacích nebo na pultu Informací, kde následně toto zboží přesuneme do plastové krabice," popsal Václav Koukolíček. Odtud pak zboží putuje do karantény, kde musí zůstat tři dny.

To je ale problém hlavně pro maloobchodníky. "Pro menší obchod, kde máme třeba jen sto kousků, to znamená, že za pět dní bude většina věci v karanténě a my tam budeme stát u prázdných štendrů," popisuje zoufalou situaci majitelka obchodu s oděvy Eva Straková.

Podle prodejců do obchodu s oblečením celá řada zákazníků ani nedorazí. Odradí je to, že si nemohou zboží vyzkoušet. "V tuto hodinu by bylo plno, jenže obchod je naprosto prázdný," líčí nezájem zákazníků majitelka obchodu s oděvy Gabriela Olexová.

Podle některých prodejců by bylo řešením, kdyby si zákazníci mohli vyzkoušet oblečení alespoň přes své vlastní šaty. Omezení ale platí proto, že by kapénky z úst či nosu jednoho zákazníka mohly na oblečení ulpět, a kdyby si ho pár minut poté zkoušel někdo další, mohl by se nakazit. Na površích totiž virus dokáže nějakou dobu přežít.