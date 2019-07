Obchody lákají na neexistující slevy! Přesvědčila se i reportérka

Téměř každý druhý kontrolovaný obchod podle inspekce porušuje zákon. Například slibuje slevy a pak účtuje plné ceny. Chybné a matoucí jsou ceny i v regálech u zboží nebo na slevových letácích. Jen do května rozdala obchodní inspekce více než 800 pokut v celkové výši přes 20 milionů korun. A pochybení odhalila u všech obchodních řetězců. A přesvědčila se o tom i reportérka TV Nova.

Tři nejtučnější pokuty rozdali inspektoři společnosti Ahold, pod kterou spadají prodejny Albert, Tesku a Penny Marketu. Do obchodů proto vyrazil i štáb TV Nova. V Albertu v Čestlicích už po pár minutách narazil na dvě odlišné ceny v regálu u stejného výrobku.

"Tady máme vodní pistoli za 69,90 korun. A tady je úplně stejná velkost za 49,90," popsala reportérka Jana Schillerová. Podle prodavačky je správná cena ta nižší, druhou cedulku zahazuje.

"Na základě upozornění ze strany dozorových orgánů jsme nově nastavili další kontrolní mechanismy, aby se situace neopakovala," sdělil Albert v tiskovém prohlášení.

V Penny Marketu v Uhříněvsi zaujal reportérku regál se svíčkami v akci. "Tady je svíčka dekor 29,90 korun a tady je všechno, jenom ne ta svíčka. Tak se na to zeptáme," prohlásila Jana a pracovníka se rovnou zeptala i na bonbony, na kterých byla sleva 30 %, ale žádná cena.

"To už je vyprodaný. A cenu vám zjistí na pokladně," odpověděl zaměstnanec. "Ten, kdo to lepil, tam měl napsat i ty ceny. Asi zapomněl, anebo to odbyl," uvedla pokladní.

Podle Penny Marketu se pro zákazníky připravují slevové nabídky až na stovky různých produktů několikrát do týdne. A při tak velkém objemu prý může dojít k pochybení.

"Abychom takovým situacím dokázali zcela předcházet, zabýváme se inovacemi. Jednou z nich jsou elektronické cenovky, které na vybraných prodejnách instalujeme již v letošním roce," doplnil Penny Market v prohlášení.

Podle Teska se zase omylů zaměstnanců nedá zcela zabránit a zjištěnou chybovost označuje za zanedbatelnou. Dále řetězec uvedl, že správná cena je vždy v počítačovém systému a na pokladně, nikoliv na špatné cenovce.

V Tesku se proto reportérka rozhodla pro změnu nakoupit zlevněné zboží z letáku - prací prášek s 55procentní slevou, který ale nikde nenašla. "Akce už skončila. Vy jste si najela na stránku, která skončila. Je to komplikovanější, nevím, proč to tak dělají," odpověděla prodavačka.

Pokud pečlivě nestudujete každé písmenko na stránce, přehlédnete, že akce skončila. Titulní stránka letáku totiž láká na slevy na jiné datum, než ty další.

"Nejde o jedno pochybení, jde o desítky pochybení na desítkách provozoven. Pokud to neumí nastavit správně jejich zaměstnanci nebo brigádníci, nikdo toho obchodníka nenutí, aby ty ceny neustále měnil a neustále avizoval," prohlásil mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.