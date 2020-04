Supermarkety mohou kvůli Covid-19 otevřít i ve svátek. Využijí toho?

"Zákon o prodejní době v maloobchodě totiž počítá právě s touto výjimkou, a tedy například i velké prodejny potravin s prodejní plochou nad 200 m2 by mohly prodávat bez omezení,“ informoval mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Je však důležité upozornit, že uvedená výjimka se týká pouze zákona o prodejní době v maloobchodě. Veškerá další opatření, která zavedla vláda a ministerstvo zdravotnictví, týkající se maloobchodu nadále platí.

Redakce TN.cz proto oslovila velké řetězce s dotazem, zda možnost mít otevřeno i během svátku využijí. Jak budou mít otevřeno o Velikonocích, zjistíte z následujícího přehledu:

Albert

Prodejny Albert budou otevřené od pátku do neděle podle klasické otevírací doby. Na Velikonoční pondělí zůstanou pobočky zavřené.

Billa

V Bille si zákazníci mohou pohodlně nakoupit od pátku do neděle. Otevírací doba zůstává stejná, obchody jsou otevřené většinou od 7 do 20 hodin, v neděli od 8 do 20 hodin. V pondělí bude zavřeno.

Globus

Lidé si v Globusu budou moci nakoupit od pátku do neděle podle normální otevírací doby. V pondělí pak budou také prodejny Globus zavřené. Uvedla to mluvčí společnosti Lutfia Volfová.

Kaufland

Prodejny Kaufland budou mít od pátku do neděle otevřeno podle běžné otevírací doby, která je většinou od 7 do 22 hodin. Mluvčí řetězce Renata Maierl potvrdila, že na Velikonoční pondělí budou prodejny uzavřené.

Lidl

Na nákup je možné zajít od pátku do neděle také do Lidlu, který bude otevřený podle běžné otevírací doby. Ta je většinou od 7 do 21 hodin, v neděli pak od 8 do 21 hodin. V pondělí budou prodejny zavřené.

Penny Market

Mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík uvedl, že žádné změny v otevírací době nechystají. Od pátku do neděle si proto zákazníci budou moci nakoupit podle normální otevírací doby, která je většinou od 7 do 20 hodin. Na Velikonoční pondělí pak zůstanou prodejny uzavřené jako obvykle.

Tesco

Hypermarkety Tesco budou v pátek a v sobotu otevřené podle běžné otevírací doby. V neděli pak budou hypermarkety s běžnou otevírací dobou nonstop nebo do 24 hodin otevřeny v neděli jen do 23 hodin. Ostatní hypermarkety mají v neděli otevřeno podle běžných otevíracích hodin. V pondělí pak budou obchody uzavřené.

Od pátku do neděle si nakoupíte také v supermarketech a prodejnách Tesco Express, ty budou otevřené podle běžné otevírací doby. V pondělí budou prodejny zavřené. Stejně to bude také u online nákupů. Naopak čerpací stanice u prodejen Tesco budou v pondělí otevřené od půl deváté ráno do osmé hodiny večer.