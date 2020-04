Už zítra otevřou další obchody. Čína hlásí nejmenší nárůst za měsíc

V Česku bylo k sobotní půlnoci 6654 lidí pozitivně testovaných na koronavirus. Od pondělí budou moci otevřít další provozovny, týká se to například řemeslníků či farmářských trhů.

- V Česku bylo k sobotní půlnoci 6654 lidí pozitivně testovaných na koronavirus. Z toho se 1227 pacientů vyléčilo, 181 zemřelo



- Ministr Karel Havlíček (za ANO) v rozhovoru pro MF Dnes připustil, že některé typy obchodů a provozoven by mohly otevřít dříve, než počítá plán



- Od pondělí mohou otevřít další obchody a podniky, například farmářské trhy, autobazary nebo řemesla

- V příštím týdnu by mohli první pacienti s nemocí Covid-19 v Česku dostat experimentální lék favipiravir z Japonska



- Zdravotníci v první linii boje proti koronaviru dostanou stovky korun za hodinu navíc.V sobotu o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO)



- Celosvětový počet obětí překročil 160 tisíc, koronavirem se celkem nakazilo 2,3 milionu lidí. Téměř 600 tisíc se uzdravilo

- V Číně za sobotu přibylo jen 16 nakažených, což je nejméně od 17. března

Od pondělí budou moci fungovat farmářské trhy, autobazary a autosalóny a řemeslníci. Za přísných hygienických podmínek budou povoleny také svatby, na kterých ale nebude moci být více než 10 lidí. Profesionální sportovci budou moci v menších skupinkách trénovat venku.

Ministr Havlíček připustil, že by některévprovozovny mohly otevřít rychleji, pokud se bude správně vyvíjet epidemiologická křivka. Týká se to například galerií a muzeí. V průběhu května by pak mělo být jasné, zda budou děti moci odjet na tábory. Zároveň vysvětlil, proč tak brzy začala fungovat hobbycentra.

Jižní Korea hlásí rekord Také v Jižní Koreji už počty nakažených nestoupají tak závratnou rychlostí. Poprvé po dvou měsících bilance nově pozitivně testovaných klesla pod 10. Za posledních 24 hodin jich přibylo osm. Celkem je v zemi přes 10,5 tisíce nemocných a 234 obětí. Čína hlásí minimální nárůst nakažených V Číně za sobotu přibylo jen 16 nově nakažených, což je nejméně od 17. března. Celkem se koronavirem v zemi infikovalo téměř 83 tisíc lidí, přes 4500 jich zemřelo. Uvolnění se týká i svateb a sportovců V počtu do 10 lidí se budou moci od pondělí pořádat svatby, ale za přísných hygienických podmínek. Profesionální sportovci mohou od 20. dubna trénovat venku v menších skupinách.

V sobotu ministr Vojtěch na twitteru uvedl, že zdravotníci, kteří se starají o pacienty s Covidem-19, dostanou 100 až 500 korun na hodinu navíc - podle míry rizika. Týmy, které odebírají možným nakaženým vzorky, si pak přilepší až o 1500 korun na hodinu. Více čtěte v tomto článku.

Ministerstvo zdravotnictví také upřesnilo, kdy do Česka z Japonska dorazí experimentální lék na Covid-19 Favipiravir. První pacienti by ho mohli dostat už v příštím týdnu. Léčivo přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, odkud se bude dále distribuovat. Více se dozvíte zde.

Ve Španělsku už počet obětí překročil 20 tisíc a tamní policie začala vyšetřovat 37 pečovatelských domů, ve kterých měl personál nechávat seniory s koronavirem na pospas smrti. Situace se zhoršuje také v Japonsku, kde podle lékařů hrozí kolaps zdravotnického systému.

