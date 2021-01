Obchody se připravují na otevření, Češi se bojí dalšího šíření nákazy. ANKETA

Některé obchody se už začaly připravovat na otevření. Papírnictví nebo prodejci dětského oblečení a obuvi kvůli tomu měli napilno. Shodují se, že by uvítali lepší komunikaci ze strany vlády. Podle některých lidí by měly obchody zůstat nadále zavřené, aby se koronavirus opět nezačal šířit rychleji.

Vláda na svém pondělním jednání přesunula obchody s papírenským zbožím do takzvaného základního sortimentu. Spolu s ním i dětské oblečení a obuv. Od úterý tak budou po 23 dnech moct toto zboží nabízet hypermarkety i specializované prodejny.

"Samozřejmě, že se těším. Posledních pár měsíců už začíná být velice těžkých," řekla televizi Nova majitelka obchodu s dětským oblečením Hana Javůrková.

"Doufáme, že bude hodně lidí. Hračky budou oddělený sortiment, musíme to mít zapáskované, což mi přijde taky zbytečné. Když už ten člověk přijde, proč by si nemohl vybrat hračku," myslí si Veronika Klemová, vedoucí prodejny s papírenskými potřebami a hračkami.

Podle prodejců by se měla zlepšit hlavně komunikace ze strany vlády. O možném otevření se dozvěděli v neděli, nestíhaji tak naskladnit zboží. Především se bojí, aby vláda obchody za pár dní opět neuzavřela.

"Minimálně týden dopředu bych to věděla ráda, protože ten sklad se musí nějakým způsobem udržovat," dodala Javůrková.

Někteří lidé ale s uvolněním přísných opatření nesouhlasí. "Vezměte si, že zavřeme na tři týdny nebo na měsíc obchody, pak je otevřeme a všichni jdou nakupovat. To se nemůžeme divit, že se koronavirus tak rychle šíří," domnívá se divák televize Nova.

"Měli by to nechat každopádně zavřené a nechat jen ty velké markety, ve kterých je v podstatě všechno, i to papírenské zboží," souhlasil další.

Povolení otevřít alespoň pro dětské zboží vítají mezinárodní řetězce. "Sortiment, který nebude moct být prodávaný, oddělíme od prodávaného sortimentu nebo upravíme rozmístění stojanů případně označením zamezujícím vstupu zákazníků," uvedl Milan Drahoš, manažer prodejen Pepco.

Ještě ráno se přitom chystali na spuštění prodeje i obchodníci se spodním prádlem. "Budeme rádi, kdybychom měli práci a mohli bychom nadále prodávat a vyrábět. V lednu většinou už začínáme šít na Valentýna," řekla vedoucí výroby spodního prádla Michaela Čápová. Spodní prádlo ale bude muset ještě počkat.

