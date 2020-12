Skóre protiepidemického systému PES je už druhý den nad číslem 60. Počet nakažených koronavirem začal mírně stoupat. Pokud by tak bylo i v úterý, mohlo by dojít k uzavření obchodů a služeb. I o tom bude v pondělí jednat vláda. Jeden z jejích členů ministr zahraničí Tomáš Petříček však musí do karantény po setkání s nakaženým. Tématu se věnovala i pondělní Snídaně s Novou.