Obchody už nezavřeme, tvrdí Vojtěch. Klíčové je podle něj září

Česko je podle Vojtěcha každopádně v jiné situaci než před rokem. "Je to otázka imunizace. Tenkrát byla nulová. I díky promořenosti je celková imunizace na vyšší úrovni, proto by situace neměla být tak vážná jako před rokem," nechal se ministr slyšet v debatě na televizi Prima.

Češi podle něj nemají očekávat další semafor nebo systém PES. Místo toho jsou ve hře tři scénáře dalšího vývoje odstupňované podle míry proočkovanosti. "Ani v tom nejvíce pesimistickém se nepočítá s tím, že by došlo k uzavírání služeb nebo obchodů,“ ujišťuje Vojtěch.

Který ze scénářů by mohl nakonec platit, bude podle něj mnohem jasnější v září poté, co se děti vrátí do škol a zvýší se mobilita. To je prý moment, kdy se bude lámat chleba. Podle Vojtěcha nikdo nechce, aby se znovu zavíraly školy.

"Jsem rád, že ministerstvo připouští, že musí být plány. Doufám, že první z plánů se dozvíme poté, co skončí experiment s testováním ve školách. Mluvme o protilátkách, abychom znali promořenost populace," reagoval na Vojtěchova slova místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek (SPOLU).

Ministr nicméně upozornil, že vzhledem k tomu, že odborníci doporučují, aby se v rámci protiepidemických opatření i nadále nosily roušky, je možné, že zůstanou až do října. Až poté se vše vyhodnotí.

