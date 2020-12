Obchody zůstanou otevřené, lidé ale do některých nebudou moci chodit!

V souvislosti s přechodem na čtvrtý stupeň v systému PES vláda ohlásila noční zákaz vycházení s určitými výjimkami. Portál lidovky.cz ale upozornil na to, že je ve vládním usnesení ze 14. prosince také omezený volný pohyb i přes den.

Vláda v dokumentu od 18. prosince zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 5:00 do 22:59 s určitými výjimkami. Konkrétně v bodě tři stojí, že se výjimka týká cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu.

Celé znění usnesení vlády z 14. 12. najdete ZDE.

Omezení volného pohybu obsahuje celou řadu dalších výjimek, které se týkají nezbytných cest do práce, za rodinou, do zdravotnických zařízení, venčení psů a celé řady dalších cest k zajištění základních životních potřeb a zdraví.

Na vzniklou situaci v úterý večer reagovalo ministerstvo zdravotnictví na twitteru: "Není pravda, že bychom od pátku omezovali možnost jít si nakoupit. Koupit si můžete cokoliv, žádné obchody se neomezují."

Omezen bude také pohyb v noci, tam jsou pravidla o něco přísnější. Vláda od 18. prosince v době od 23:00 do 04:59 zakazuje volný pohyb na celém území České republiky s výjimkami cest například do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, výkonu povolání, výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, cest zpět do místa bydliště a celé řady dalších. Povoleno bude v noci také například venčení psů do 500 metrů od místa bydliště.

Na reportáž TV Nova o přechodu do čtvrtého stupně systému PES se můžete podívat zde: