Obci na Slovensku někdo vybílil účet. Může nás to zlikvidovat, tvrdí starosta

Slovenská obec Tibava řeší dost nepříjemný problém - z jejího účtu zmizely všechny peníze. Kam se ztratilo zhruba půl milionu korun, to nikdo neví. Bezradný starosta tvrdí, že pokud se peníze nevrátí, může to obec zlikvidovat.

Malé obci Tibava na východě Slovenska se zhruba 500 obyvateli zmizely peníze z účtu. Někdo z něj podle starosty Mariána Čuhaniče neoprávněně vybral 21 tisíc eur, což je více než půl milionu korun. Informoval o tom zpravodajský portál TVNoviny.sk.

K vybílení účtu mělo dojít mezi 9. a 10. říjnem. Starosta to zjistil ve chvíli, kdy chtěl z bankomatu vybrat peníze na výplaty zaměstnanců obce. Ukázalo se ale, že není co vybrat. "Hned jsem zašel na pobočku banky a začali jsme řešit, co se stalo. Je štěstí, že jsme to zjistili ani ne 24 hodin po uskutečnění transakce," řekl Čuhanič.

Banka podle mluvčí "neeviduje žádné převody, které by nebyly řádné autorizované přihlašovacími údaji klientů." Starosta si to ale vysvětlit nijak neumí. Ihned podal trestní oznámení, případem se tak zabývá i policie.

Pokud se obci peníze nevrátí, může ji to podle Čuhaniče zlikvidovat. "Naše ekonomická situace je taková, že daně, které přijdou, tak zase ihned odejdou. Platíme odvody a máme nastavené určité platby v rámci našich projektů. Vůbec si neumím představit, jak to budeme řešit. Jiné východisko, než vrácení peněz, si nepřipouštím," uvedl.