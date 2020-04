Obcím na Olomoucku karanténa skončila, nakažených ale dál přibývá

Náměstí i ulice v Litovli zůstávají dál vylidněné. Až na výjimky místní skoro nevycházejí. Ti, co jsou v karanténě, nemohou ani na nákupy. Postiženými jsou třeba slečna Johana a její rodiče.

"Každý z nás to měl úplně jinak. My jsme tady tři, horečku měl jenom táta," svěřila se Johana. Teplota kolem 38 stupňů přiměla jejího otce zajet na nedaleké stanoviště, kde se lidem z bývalé uzavřené zóny odebírají vzorky.

"Nejprve jsme tam poslali jen tátu, protože ty symptomy měl nejhorší, s tím, že kdyby byl negativní, tak bychom byli všichni negativní," říká Johana. Na testy musel i zbytek rodiny. V domácí izolaci nakonec skončili všichni, i když neměli teplotu. "Spíš se jednalo o rýmu, bolesti kloubů, svalů, zad. A mamka ztratila chuť a čich," popisuje průběh nemoci Johana. Rodina věří, že to nejhorší už má za sebou.

Život do ještě před týdnem uzavřených obcí se vrací jen pomalu. Městský úřad zůstává dál zavřený - to ale od pondělka nebude platit pro restaurace. Obědy budou prodávat přes provizorní okénka.

"Můžeme se projet na kole, můžeme do přírody, ale pořád to ještě není ono," tvrdí obyvatelé Litovle. "Můžeme hlavně chodit do práce, o to jde, že. Když neměli lidi práci, neměli peníze," dodávají.

Firmy tam jedou v omezeném režimu. Mnozí zaměstnanci dál zůstávají v karanténě, ti ostatní musejí dodržovat přísná hygienická pravidla.