Středočeská obec zveřejnila výsledky voleb! Porušila tím zákon

Kompletní výsledky voleb, včetně přesného počtu hlasů pro jednotlivé strany, se objevily na webových stránkách obce Mirošovice v okrese Praha-východ. Tím podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) porušili zákon.

"Určitě to je porušení zákona, to bezpochyby. Okrsková volební komise je volebním orgánem ze zákona," řekl mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

Redakce TN.cz se proto obrátila na ministerstvo vnitra. "Podle volebního zákona § 59 odst. 11 zákona č. 62/2003 Sb. nesmějí volební orgány zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie tj. do neděle 26. 5. 2019 do 23:00," potvrdil mluvčí resortu Ondřej Krátoška.

Důvodem je, aby zveřejněné výsledky voleb v jednom členském státě nemohly ovlivnit voliče v jiných členských státech, kteří ještě hlasují. Podle ministerstva tak může jít o trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda.

"Ve spolupráci s krajským úřadem Středočeského kraje jsme zajistili, aby starosta údaje z webových stránek stáhnul," dodal Krátoška. I přesto informace visely na stránkách obce přibližně dvě hodiny.

Kompletní výsledky voleb zveřejňuje až statistický úřad. Evropské volby jsou navíc specifické. I když se 14 800 volebních místností uzavřelo v sobotu ve 14 hodin, výsledky začne ČSÚ sčítat až v neděli večer.

Výsledky totiž můžou být zveřejněny až po uzavření poslední volební místnosti v EU, což bude v neděli ve 23:00 v Itálii.