Oběti koronaviru jsou i mezi hasiči, potřebují větší psychickou podporu

"Byli to zdraví chlapi v nejlepších letech," tak hovoří o obětech z řad hasičů náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru František Vavera. "Bohužel tak jako v celé republice, tak jsou i naši příslušníci, kteří zemřeli na covid. Lidi, kteří jsou fyzicky i psychicky zdatní, člověk to u nich nečeká a mají vážný průběh," popisuje Vavera.

Kvůli koronavirové pandemii hasičům přibylo mnoho nových povinností, které normálně neměli, ale k tomu musí obstarat vše, co v normálním stavu. "V současné době je přibližně 2,7 % hasičů nakažených nebo v karanténě. To je celkem schůdné číslo, nejhorší to bylo ke konci října, to byla doma desetina hasičů," popisuje situaci Vavera.

Mnoha hasičům podle něj pomohlo antigenní testování. "Sice se snažíme, aby se hasiči mezi sebou tolik nepotkávali. Máme nastavené směny, děláme, co můžeme, ale v této práci to moc nejde," dodává. Pomáhají jim i jednotky dobrovolných hasičů. "To je masa lidí, která je schopná nám obrovsky pomáhat, i přestože mají i další zaměstnání," nastiňuje náměstek.

Nejčastější zásahy hasičů jsou stále dopravní nehody, přestože jejich počet v minulém roce klesl. "My máme nárůst zásahů asi o 15 tisíc oproti normálnímu režimu. Je nutno také dodat, že třeba tisícovka hasičů třeba pomáhá ve zdravotnických zařízeních," říká. Z řad hasičů také někteří pomáhají při testování. Z těchto jednotek by měli být už všichni podle náměstka naočkovaní.

Koronavirovou krizí se zkrátka činnost hasičů o dost změnila. "Museli jsme třeba i pomáhat v krematoriích. Přenášeli jsme mrtvá těla, a to pro hasiče není něco, co by normálně zažili. Nejsme na to zvyklí," říká Vavera. Proto mimo jiné také posílili psychologické služby pro své zaměstnance.