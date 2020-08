Oběti požáru v Bohumíně jde obtížně identifikovat, nastoupí speciální tým

Soudní znalce doprovází také krajský vyšetřovatel příčin požárů moravskoslezských hasičů. Poprvé také řeší identifikaci obětí speciální skupina expertů známá pod zkratkou DVI.

V týmu je genetik, antropolog nebo forenzní stomatolog, protože kvůli devastaci těl je identifikace zemřelých velmi obtížná. DVI zasahuje v případech, kdy zemře více než deset lidí a při identifikaci obětí využívá metodiku Interpolu. První část identifikace provedl tým na místě tragédie už v neděli ohledáním.

Zatímco přívod plynu i vody už se v domě podařilo obnovit, s elektřinou to tak snadné nebude. A to zejména ve vyšších patrech. Obyvatelům třináctipodlažního domu, kteří mají byty do šestého patra, už byla elektřina zapojena, ve vyšších patrech jsou poškozené rozvody a elektroměry. Opravy potrvají deset dní.

Vyklízecí práce lidem komplikují také nefungující výtahy, které jsou v budově dva – menší je zcela zničený vodou, jak se hasiči snažili požár uhasit, a bude nutná jeho kompletní výměna. Větší by měl být v pořádku, ale ještě u něj musí proběhnout bezpečnostní testy.