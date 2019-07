Obilí bude více než loni. Pečivo ale přesto zdraží, tvrdí ekonom

S obilím to letos vypadá dobře, zemědělci očekávají větší úrodu než loni. Zlevnění potravin nebo piva se ale konat nebude, podle ekonoma nás letos a příští rok naopak čeká opět zdražování.

Podle prvních odhadů se letos sklidí o 8,5 % obilí víc než loni, tj. více než sedm tisíc tun. "Zemědělci po loňských zkušenostech se suchem vsadili na osev ozimů. Neriskovali, aby dopady nebyly drastické. I když bylo na začátku roku extrémní sucho, v květnu zapršelo, což obilí prospělo. Díky tomu se očekává vyšší úroda obilí,“ uvedl Jiří Hrbek z Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Leckoho by napadlo, že díky lepší úrodě zlevní pečivo a nebo pivo, které se vyrábí z ječmene. To se však podle ekonoma Lukáše Kovandy pravděpodoboně nestane. "Můžeme očekávat další nárůst cen pekárenských a podobných výrobků," řekl pro TN.cz Kovanda.

"Nicméně ten nárůst nebude takový jako v loňském a letošním roce a to z toho důvodu, že díky lepší úrodě obilovin nebude takový tlak na růst cen. Ten tlak ale bude přetrvávat z jiných důvodů, jak jsou například vyšší ceny energií nebo vyšší mzdy v zemědělství. Takže dojde k určitému zmírnění cenového nárůstu například pečiva nebo piva, ale ten růst v letošním a příštím roce přetrvá," vysvětlil Kovanda.

"Zlevnění se očekávat úplně nedá. Ono také záleží na tom, jak to bude se zeleninou. To teprve uvidíme v průběhu léta. Může nastat situace jako loni, kdy byla úroda špatná. A když vezmeme v úvahu, že už tak je málo zeleniny, tak se nedá očekávat, že by v zemědělství docházelo k nějakým cenovým poklesům. Spíše bych soudil, že dojde ke zpomalení růstu, ten růst ale přetrvá," dodal Kovanda.

"Podíl ploch pšenice, ječmene a řepky na celkové výměře orné půdy v České republice převyšuje průměr Evropské unie. Česká republika má ze všech států Evropské unie dokonce nejvyšší podíl ploch řepky na celkové výměře orné půdy," uvedl mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.