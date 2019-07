Objevte nepoznaný kout Balkánu! Dovolená v Albánii Vás nadchne!

Albánie – země nedotčené přírody



Tato malá zemička se nachází v severozápadní části Balkánského poloostrova, mezi Černou Horou, Kosovem, Makedonií a Řeckem. Její břehy omývá na západě Jaderské a na jihozápadě Jónské moře. Albánie se řadí mezi nováčky na trhu s letními dovolenými, je tedy ten správný čas, kdy se ji vydat prozkoumat! K velkým kladům této destinace jednoznačně patří zdejší krásná příroda a nádherné koupání. Na to, že svou rozlohou jde spíše o menší zemi je opravdu rozmanitá a má tak svým návštěvníkům co nabídnout. Najdete zde jak divoké hory s nedotčenou přírodou, tak i atraktivní přímořská letoviska, kde si užijete pravou letní pohodu. Jedním takovým je i letovisko Durrës neboli Drač. Pokud si užíváte na dovolené zejména koupání, v této oblasti Vás nadchnou písečné pláže se zlatavým pískem a azurově modré moře. Nejen ti nejmenší cestovatelé pak jistě ocení příjemně pozvolný vstup do moře. V neposlední řadě na Vás čeká velice chutná albánská kuchyně, která do velké míry kombinuje kuchyni italskou a řeckou. V přímořských oblastech samozřejmě nechybí ani vynikající mořské speciality!



Ačkoli si během letní dovolené všichni chceme zejména odpočinout, je ale určitě příjemné mít možnost lenošení na pláži proložit výletem a poznat zdejší krásy. Výletů se v Albánii nabízí spousty a záleží jen na Vás, zda upřednostníte poznání zdejší kultury a měst a vypravíte se například do hlavního města Tirana či do více než 2000 let starého města Berat, který je součástí světového dědictví UNESCO. Pokud Vás lákají spíše přírodní krásy zavítejte například k Ohridskému jezeru, které je nejhlubším jezerem Balkánského poloostrova a budete si zde moci vychutnat působivé výhledy nejen na samotné jezero, ale také na pohoří Albánie a Makedonie.Vzhledem k tomu, že je pro Vás možná Albánie novinkou, rádi Vám doporučíme, do jakého hotelu zamířit. Budete jistě příjemně překvapeni úrovní i rozsahem zdejších služeb. Tipem číslo jedna je klubový hotel a novinka v letošní nabídce CK Alexandria Brilliant Alexandria Club . Hotel se nachází přímo na písčité pláži, užijete si zde all inclusive servis a ještě se zde o zábavu Vaši i Vašich ratolestí postará tým českých animátorů CK Alexandria . Pokud upřednostňujete menší hotel a spíše klidnou dovolenou, můžete vyzkoušet VM Resort , situovaný také přímo pláži na okraji městečka Golem. Do třetice všeho dobrého pak doporučujeme hotel Perandor , který se nachází nedaleko promenády s řadou obchůdků, restaurací a kaváren.