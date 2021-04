Řecko rozvolnilo, k cestě stačí test či vakcína. Co jiné oblíbené destinace?

V Řecku od pondělí platí mírnější podmínky pro vstup do země. Pro cestující z Evropské unie se zrušila karanténa. Podobně by mohly s blížící se letní sezónou změnit přístup k turistům i další oblíbené destinace.

Očkování nebo PCR test - to teď nově Čechům stačí, aby mohli vyrazit na řecké pláže. Mírnější pravidla by je ale mohla brzy čekat i jinde.

"Státy, které chtějí, a dávají to jasně najevo, mít tu plnou letní turistickou sezónu, tak je určitě Chorvatsko, Portugalsko a Španělsko," uvedl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.

Ještě v tuto chvíli právě Portugalsko a Španělsko vyžadují PCR testy, Portugalsko ještě k tomu i 14denní karanténu.

"Doufáme, že budou vyžadovat třeba antigenní testy nebo dokonce, že se do nich bude dát cestovat bez testu," sdělil místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Snadnější cestu bychom brzy mohli mít i k některým sousedům. V tomto týdnu by měla v Rakousku zasednout komise zabývající se zmírněním restrikcí. Mohly by začít platit od poloviny května. Kdy by se čeští turisté mohli podívat i do Německa, není podle ministerstva zahraničí zatím jasné. Resort s Berlínem vyjednává, debatu chce rozšířit i na další země.

"Plánujeme v průběhu měsíce května vést jednání se státy. Řecko, Chorvatsko jsou na prvním místě, potom ve druhém sledu by to bylo Portugalsko, Španělsko, případně Itálie," doplnil Smolek.

Cestovní kanceláře zatím počítají, že do většiny destinací bude možné jet bez karantény za podmínek, které by mohly určovat takzvané covid pasy.

Země se snaží na léto otevřít hranice hlavně kvůli příjmům z cestovního ruchu, některé ale nasazují i větší lákadla. Třeba Malta slibuje turistům za určitých podmínek kapesné v přepočtu asi pět tisíc korun.

Za jakých konkrétních podmínek by Češi v létě mohli cestovat, by podle agentur mohlo být jasné v polovině května, kdy ve většině destinací začíná cestovní sezóna.

