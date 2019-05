Češi vybírali nejlepší supermarket. V čele žebříčku je změna!

Společnost Nielsen, která se zabývá globálními výzkumy a analytickou činností, vydala studii Nielsen shopper trend. Ta je vydávána každoročně. Ve studii se společnost zabývala oblíbeností obchodních řetězců v České republice.

Nielsen vycházela z ukazatele Store Equity Index, který ukazuje sílu značky. "Výše indexu je stanovená na základě hodnocení čtyř okruhů klíčových otázek týkajících se vztahů k řetězcům," vysvětlila mluvčí společnosti Mária Hukelová.

Společnost se zeptala tisíce respondentů ve věku od 18 do 65 let na čtyři otázky: 1. nejoblíbenější obchod, 2. obchod, který byste doporučili, 3. ochota zaplatit víc za produkty v daném obchodě a 4. ochota cestovat daleko do daného obchodu.

Nejlépe ve studii dopadl Lidl, jehož oblíbenost ho za posledních sedm let dostala až na první místo. Porazil tak Kaufland, který dlouho držel prvenství. V roce 2018 jeho popularita poklesla, stejně jako Globusu.

Menší nárůst zaznamenalo Tesco, daří se i Albertu. Obchodní řetězce Billa, Penny a Makro si své pozice oproti minulým rokům udržely na stejné rovině.

Nielsen se zabývala také nejnavštěvovanějšími drogeriemi v Česku. Lídrem se opět stala drogerie DM, kterou lidé navštěvují nejraději. Silná zůstává také TETA, i když zaznamenala mírný pokles. Oproti roku 2017 mírně vzrostla popularita také drogerii ROSSMANN.