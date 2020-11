Moderátor Martin Pouva v domácím léčení: Tohle vzkazuje divákům

O uplynulém víkendu jste si mohli všimnout, že místo obvyklé dvojice Martin Pouva - Kristina Kloubková moderovala Televizní noviny kvůli zdravotním problémům svého parťáka pouze Kristina. My jsme se proto rozhodli zjistit, jak se nyní Martin cítí, co dělá, a kdy by se mohl vrátit na obrazovku.