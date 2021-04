Oblíbený sýr bude muset změnit jméno. Kvůli rozhodnutí EU

Evropská unie schválila ochranou známku pro sýr halloumi. Po ochraně již řadu let volali obyvatelé Kypru, pro které je halloumi tradiční výrobek.

Kyperská vláda proto požádala Evropskou unii o ochranou známku a nyní ji konečně dostala. Kyperský prezident Nicos Anastasiades to označil jako milník pro Kypr a pro sýr halloumi. Sýr tím podle něj dostal ochranný štít.

A milestone day for #Halloumi/#Hellim and our country. The EU has registered it as #PDO. A shield of protection is now in place. Significant prospects for increasing exports of our national product, to the benefit of all Cypriot producers, Greek and Turkish.