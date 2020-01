Oblohu na Jihlavsku ozářily halové jevy. Další se objeví až za 30 let

Halové jevy vzbudily ve středu paní Varhaníkovou. Skrz ledová mračna procházely sluneční paprsky, různě se lámaly a vytvářely optické efekty. "Trvalo to jen krátce, ale bylo to nádherné. Vypadalo to jako trychtýř do nebe, nikdy jsem to neviděla," popsala paní podívanou.

Úkaz, který byl ráno k vidění v Herolticích na Jihlavsku, je přitom podle meteorologů naprosto unikátní. Je tam totiž k vidění hned několik optických jevů najednou. Velkému oblouku se říká Velké halo.

Mnohem vzácnější jsou, ale ostatní úkazy - jako je třeba světelný trychtýř, takzvaný halový sloup i další. "Například boční slunce a některé z těch částí, které na těch záběrech jsou, jsem třeba v životě vůbec neviděl," nechápal Petr Dvořák, meteorolog.

Halové jevy vznikají tak, že ve vysoké oblačnosti sluneční paprsky procházejí ledovými krystalky. "Světlo, které jimi prochází, se rozkládá na barevné části a připomíná sloupce nebo kruhy," vysvětlil Dvořák.

Pokud jste podívanou nestihli, budete si na ni muset počkat hodně dlouho. Něco podobného se podle meteorologů může na nebi objevit až tak za 30 let.