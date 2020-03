Obnažený výtržník měl vyděsit ženu na pěší stezce, hledá ho policie

Policisté oddělení Plzeň 2 prověřují přečin výtržnictví. Celý incident se podle oznamovatelky odehrál 29. února po půl druhé hodině odpoledne v zalesněném porostu na pěší stezce nedaleko obce Starý Plzenec.

"Podezřelý muž měl mít stažené kalhoty a obnažené přirození, které si držel v ruce, kdy šel proti poškozené oznamovatelce," informovala mluvčí policie Veronika Hokrová.

Policisté v rámci vyšetřování získali identikit podezřelého. Mělo by se jednat o muže ve věku mezi 40 a 50 lety, vysoký by měl být kolem 185 centimetrů, měl tmavé vlasy a nosil dioptrické brýle. Oblečen měl být do tmavě červené mikiny či bundy a šedých kalhot, zřejmě šlo o džíny.

"Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osobu zachycenou na identikitu, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158 a pomohli případ řádně objasnit," doplnila Hokrová.