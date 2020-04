Obnovit školní docházku do léta? Lidé se neshodnou, zakládají petice

Vrátit děti do školních lavic ještě před letními prázdninami, nebo až po nich? Vláda v úterý představila "jízdní řád" návratu studentů do škol, který počítá s několika vlnami uvolňování restrikcí. Téma výrazně rozdělilo i rodiče školáků.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v úterý představil plán, podle kterého se mají k výuce nejprve vrátit vysokoškoláci a středoškoláci - v první řadě ti, kteří maturují nebo skládají nějakou jinou důležitou zkoušku.

Život na první stupně základních škol se má podle plánu vrátit 25. května. Ale se změnami. Povinné budou roušky ve společných prostorách a limit 15 dětí ve třídě sedících samostatně v lavicích. Ve středu Plaga upřesnil, že návrat žáčků je dobrovolný, rozhodnout mají rodiče.

"Z logiky věci vyplývá, že pokud rodiče pošlou děti do školy, neměli by mít nárok na ošetřovné," varoval současně ministr školství.

Maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích budou moci probíhat nejdříve od 1. června. Ten samý měsíc by se pak mohly konat také přijímačky na střední školy. V menších skupinách by se mohli do škol vrátit žáci 2. stupně základních škol a studenti prvních tří ročníků středních škol.

Anketa Měly by se děti vrátit do škol ještě v tomto školním roce? Ano 18 529 hlasů Ne 80 2319 hlasů Nevím/Je mi to jedno 2 68 hlasů Hlasovalo 2916 lidí.

Vše ale závisí na tom, jak se bude vyvíjet počet nakažených s koronavirem. Další detaily ještě ministerstvo školství dolaďuje.

Válka o (ne)obnovení školní docházky ještě v tomto školním roce se vede i na internetu prostřednictvím petic. Zatím vede tábor, který si myslí, že by bylo nejlepší, aby se školáci do lavic a učitelé za katedry vrátili až po letních prázdninách.

"Jak jistě víte, školy v ČR navštěvuje přes jeden milion žáků. Tito žáci se každé ráno a odpoledne přepravují z domovů do školy a velká část k tomu využívá MHD. Z důvodu velkého zaplnění autobusů v inkriminované časy je mezi lidmi v nich velmi malý rozestup a šíření nebezpečného viru je tak velmi snadné. Navíc MHD často využívají k přepravě i senioři, tedy skupina obyvatel, pro kterou je tento vir obzvláště nebezpečný," píše se v úvodu petice nazvané Uzavření škol do konce školního roku.

Ta nasbírala ke středečnímu dopoledni už přes 101 tisíc podpisů. Vznikla už ale i protipetice, která naopak požaduje, aby se žáci a studenti do tříd vrátili co nejdřív poté, co skončí nouzový stav. Ten momentálně platí do konce dubna.

"Cílem této petice je vyjádření nesouhlasu s bezprecedentním prodlužováním zavření škol na základě pouhé obavy do září 2020. Voláme po odborné platformě a hledání alternativ, které by všem dětem bez rozdílu umožnily kvalitní vzdělávání i v současné situaci. Není možné strašit veřejnost nepromyšlenými výroky o rouškách ve školách a rozestupech," oponují autoři druhé petice.

Zatím to ale vypadá, že skupina podporující rychlé znovuotevření škol je v menšině. Tato petice totiž ke středečnímu dopoledni nasbírala přes 31 tisíc podpisů. I když je pravda, že je založená kratší dobu.