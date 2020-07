Obřad, který se jen tak nevidí. Alžběta pasovala na rytíře stařičkého hrdinu

Na hradě Winsor ve Velké Británii v pátek proběhl unikátní ceremoniál. Královna Alžběta II. v soukromí na hradní zahradě povýšila válečného veterána Toma Moorea do rytířského stavu. Stoletý muž se stal hrdinou epidemie koronaviru ve Velké Británii, když se mu podařilo vybrat přes miliardu korun pro zdravotníky.

Zahrada hradu Winsor ve Velké Británii byla svědkem podívané, která se znovu jen tak nenaskytne. Čtyřiadevadesátiletá královna Alžběta II. tam při soukromém ceremoniálu pasovala na rytíře stoletého veterána Toma Moorea, který prokázal v době koronavirové krize neuvěřitelnou houževnatost.

Na konci dubna před stými stými narozeninami stokrát urazil vzdálenost 25 kilometrů kolem svého domu, a to přestože je závislý na chodítku. Svým výkonem si nejenže vysloužil zápis do Guinessovy knihy rekordů, ale především v rámci této charitativní akce vybral 33 milionů liber (více než miliarda korun) pro britské zdravotníky.

Pasování na rytíře proběhlo tradičním způsobem. Královna poklepala Mooreovi na ramena mečem a poděkovala mu za to, co pro Británii udělal. "Získal jste ohromné množství peněz, mockrát vám děkuji," řekla mu. Obřad byl mimořádný především proto, že vzhledem k současné situaci královna zrušila takřka všechny schůzky. Osobní přijetí Moorea tak pro něj bylo velkou poctou.

"Je to vysoké ocenění a získat ho přímo od Jejího Veličenstva - co víc si může člověk přát? Byl to pro mě naprosto nádherný den," prohlásil podle BBC Moore. Při pasování použila královna meč, který patřil jejímu otci - předchozímu britskému panovníkovi Jiřímu VI.