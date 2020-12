Obří černá díra uprostřed galaxie je k nám mnohem blíž, než jsme si mysleli!

Země je o sedm kilometrů rychlejší a o 1900 světelných let blíže k supermasivní černé díře, která je v centru Mléčné dráhy.

"Nemusíte se ale bát, že by se naše planeta řítila vstříc černé díře. Změny jsou výsledkem lepšího modelu Galaxie Mléčná dráha, který je založen na nových datech včetně katalogu objektů, na které se posledních 15 let soustředí japonský astronomický projekt VERA," vysvětluje Národní astronomická observatoř Japonska. Na výsledky zkoumání upozornila Česká astronomická společnost.

Na základě astrometrického katalogu projektu VERA, který obsahuje informace o 99 různých objektech, a dalších pozorováních astronomové vytvořili mapu polohy a rychlosti. Z této mapy následně vypočítali střed Galaxie.

Podle výpočtů se supermasivní černá díra nachází 25 800 světelných let daleko od Země. Původně se předpokládalo, že je to 27 700 světelných let, Země je tak ke středu Galaxie o 1900 světelných let blíže, než jsme si mysleli.

Z výpočtů také vyplynulo, že se Země kolem středu Galaxie pohybuje rychlostí 227 kilometrů za vteřinu, původní výpočty hovořily o 220 kilometrech v hodině. Země se tak vesmírem kolem středu Mléčné dráhy žene o sedm kilometrů rychleji, než udávala původní hodnota.

Projekt VERA se chce nyní soustředit na pozorování objektů, které jsou k černé díře Sagittarius A* blíže, vědci očekávají další zpřesnění výpočtů a zkvalitnění celého modelu.

Mapa rychlostí a pozic objektů v Mléčné dráze. Šipky určují pozice a směr jednotlivých objektů v Galaxii, černé čáry zobrazují pozice jednotlivých spirálních ramen. Barevně jsou rozlišeny skupiny objektů podle jednotlivých ramen, do kterých patří.